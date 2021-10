DOMODOSSOLA 23-10-2021 - La difficile situazione creatasi a seguito della pandemia dovuta al Covid 19, ha inciso notevolmente sugli incontri periodici che il Kiwanis domese organizzava mensilmente con i propri associati, tanto che l'incontro di giovedì 21 a fatto seguito a quello dello scorso mese, tenutosi in quel di Montecrestese al Gallo Nero, dopo un anno in cui tutte le conviviali sono state gestite on-line.

Alla serata, coordinata da Gianfranco Parlanti, rieletto per un secondo mandato quale Presidente del Club domese, erano presenti il Luogotenente Governatore della Divisione Piemonte 17 Federico Spinozzi, il professor Silvano Ragozza e Carlo Pasquali.

Parlanti ha quindi elencato i soci che collaboreranno con lui durante l'anno sociale in corso, quali Consiglieri, Segretario, Tesoriere, Cerimoniere e Revisori.

A seguire Albero Virgili ha presentato Gianmaria Spinella quale nuovo socio del sodalizio, elencandone il curriculum professionale.

Dopo la consegna della tradizionale spilla e del gagliardetto al nuovo socio, Parlanti ha ringraziato tutti coloro che avevano brillantemente collaborato e impreziosito le gestioni delle conviviali on-line, tanto da promuovere da parte del Governatore Maura Magni l'iniziativa per un encomio formale per il club domese, in quanto tra i più attivi del Distretto e, quindi, ha elencato i molteplici service attivati dal Club nel periodo della sua presidenza.

Complessivamente sono stati erogati 11.517 Euro: Progetto “Domo riparte due”, Donazione di attrezzature alla Scuola dell'Infanzia di Preglia, Donazione del testo “Ti conosco mascherina” alle scuole dell'infanzia del VCO, Distribuzione di beni di prima necessità a ragazze madri in stato di indigenza, Partecipazione al Progetto “Game Maker Kiwanis” e “Creo game” per l'uso di strumenti informatici degli studenti, Donazione di computer e stampante a famiglia indigente, Erogazione di tre borse di studio a studenti specializzandi in Medicina e Partecipazione alla campagna “Sindrome Kabuki”.

Parlanti ha ricordato inoltre l'attivazione di uno spazio televisivo con VCO Azzurra, andato in onda per 15 giorni in coda al giornale radio, in cui sono stati elencati sia le finalità del Kiwanis, sia i service realizzati nel periodo della sua presidenza.

Piero Pagani