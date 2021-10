Nessun Iframes

PIEMONTE - 26-10-2021 - Per fare il punto sulla situazione negli aeroporti piemontesi e valutare eventuali criticità legate al Covid, soprattutto per gli arrivi dai Paesi in cui si riscontra al momento un incremento importante del contagio, verrà convocata nei prossimi giorni una riunione straordinaria da parte della Regione Piemonte con tutti gli interlocutori coinvolti.