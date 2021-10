Nessun Iframes

VCO - 28-10-2021 - Desta impressione l'ondata di maltempo che in questi giorni interessa la Sicilia e il sud Italia mentre al Nord l'autunno regala condizioni ancora miti. Ma il sereno ha le ore contate. L'osservatore meteorologico Luca Sergio dalle pagine dei MeteoLive VCO avvisa: "Torna una o più debole/moderata perturbazione, l’inizio sabato 30, più interessata la seconda metà della giornata, domenica 31 anche in questo caso nella seconda metà della giornata, e lunedì 1 novembre. Dopo una pausa un’altra perturbazione potrebbe tornare mercoledì 3, ne riparleremo…

Pioggia su laghi e pianure, neve sulle Alpi a 1800 m, localmente in prossimità della cresta di confine fino a 1600/1700. Dal 2 al 6 del mese ulteriore calo delle temperature.

Dopo questa fase perturbata sembrerebbe che l’alta pressione si impossesserà dell’Europa centrale, una potente bolla da dove nulla entra e nulla esce. Rischio nebbione sulla pianura padana. Alegar".

Foto da MeteoliveVCO