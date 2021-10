Nessun Iframes

PIEMONTE - 30-10-2021 - Prorogati i tamponi per il green pass a pagamento su prenotazione negli hotspot delle Asl fino al weekend del 27/28 novembre. L’iniziativa è operativa nelle giornate di oggi e domenica per continuare a dare supporto al sistema delle farmacie e dei centri privati, dato il grande numero di richieste. Il tampone, del costo di 15 euro, va prenotato e pagato tramite il portale regionale http://www.salutepiemonte.it

Prosegue anche l’iniziativa dei tamponi gratis per chi invece, fatta la prima dose è in attesa che il green pass diventi valido dopo 15 giorni dalla somministrazione del vaccino. Sempre su prenotazione attraverso il portale https://www.ilPiemontetivaccina.it.