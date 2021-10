Nessun Iframes

VCO - 30-10-2021 - Il capogruppo della Lega in Refgoone, Alberto Preioni, commenta favorevolmente lo stanziamento di 2,8 milioni di euro per i Comuni del Vco, nell’ambito del Pnnr Piemonte. “L’ammontare della cifra deliberata dalla giunta regionale – dice Preioni – è la prima risposta concreta alle polemiche sollevate dal Pd ma, soprattutto, l’ennesima dimostrazione di un’amministrazione piemontese, quella attualmente in carica a maggioranza Lega, che non si dimentica di nessuno e che potenzia ulteriormente gli investimenti già fatti nei confronti dei territorio. Per quanto riguarda il Vco – sottolinea Preioni –in questa prima tornata di Pnnr saranno 15 gli interventi riguardanti opere pubbliche, sicurezza idrogeologica e riqualificazione urbana, energetica e infrastrutturale. Insieme al territorio abbiamo lavorato per mesi alla definizione delle opere da realizzare – conclude Preioni – e ora i sindaci, grazie a queste ingenti risorse, potranno finalmente mettervi mano”.