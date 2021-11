Nessun Iframes

DOMODOSSOLA - 02-11-2021 - Domenica scorsa al Palaraccagni è andata in scena la terza giornata del campionato di Serie D maschile. I ragazzi dello Studio Immobiliare VCO Domo erano impegnati contro il Sant’Anna Volley Torino, squadra che lo scorso anno aveva vinto la Coppa Piemonte di categoria.

Nonostante si sapesse già prima del match che il team torinese era in parte cambiato rispetto la passata stagione, era indispensabile approcciare la partita senza sottovalutare gli avversari e tornare quindi subito alla vittoria dopo la sconfitta al tie-break di 8 giorni prima. Compito sicuramente centrato dai domesi che hanno vinto nettamente 3 a 0 (25-10, 25-1625-20), senza lasciare grosse possibilità di gioco ai giovani avversari, che non sono mai riusciti ad entrare attivamente nella partita, ma subendo la spinta dei padroni di casa fin dai primi punti.

L’incontro è stato a senso unico con Domo che ha limitato al massimo gli errori ed ha riproposto la gara ordinata del primo incontro della stagione. Coach De Vito ha potuto far ruotare tutti i 12 a sua disposizione a conferma, ancora una volta, che la forza dello Studio Immobiliare VCO Domo quest’anno è la possibilità di avere praticamente due “sestetti” a disposizione equamente competitivi, garantendo quindi sempre un supporto importante ai 6 che iniziano la partita.

Nonostante il livello della squadra avversaria, che, per onore di cronaca, è arrivata a Domodossola con un paio di assenze, era fondamentale per Domo mantenere la concentrazione ed ottenere il massimo dello scarto.

Ora la squadra ha già lo sguardo e la testa al prossimo match, la lunga trasferta di Acqui Terme. Un match che sa già di scontro diretto essendo le due compagini appaiate in seconda posizione in classifica ad un solo punto di distacco dal Montanaro primo.

Acqui Terme lo scorso anno, nell’ultima partita di Coppa Italia, aveva battuto nettamente gli ossolani. Si tratta anche in questo caso di una squadra giovane, ma talentuosa. Bisognerà stare quindi attentissimi ad approcciare bene il match per ottenere punti che risulterebbero pesantissimi.