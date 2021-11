Nessun Iframes

VIGEZZO- 04-11-2021--Venerdì 29 Ottobre Giovanni Arena, star di TikTok e autore di un libro di viaggi edito Mondadori nella top 10 in Italia, accompagnato dal travel blogger fiorentino Gabriele

Colzi, ha scoperto alcune delle bellezze di casa nostra prima di partire per il circolo polare artico.



I due giovani giramondo, hanno fatto tappa in val d’Ossola visitando dapprima Domodossola dove hanno potuto scoprire, presso il Collegio Rosmini, la recente Artoteca Di-Se: un’azione del progetto Interreg Italia-Svizzera promossa dall’Associazione Musei d’ Ossola e che consiste nella possibilità di prendere in prestito, per massimo 60 giorni, opere d’arte di affermati artisti nazionali e internazionali.



In seguito, a bordo del trenino del Foliage, hanno attraversato paesaggi dai colori magici di questa stagione fino a Malesco, borgo della Val Vigezzo che ha ottenuto il riconoscimento di Bandiera Arancione nel 2007, il quale è anche comune del Parco Nazionale della Val Grande e che ospita uno dei 25 Ecomusei della Regione Piemonte.



Qui, i due viaggiatori, hanno potuto scoprire le curiosità e gli aneddoti del borgo, grazie a due giovani guide maleschesi, come i suoi personaggi illustri, per esempio Giovan Maria

Salati: il primo uomo ad aver attraversato a nuoto il canale della Manica. La visita è proseguita con una degustazione di prodotti tipici come la torta di san Pietro o i Runditt,

specialità che nel 2017 ha ottenuto il riconoscimento di Comunità del cibo di Slow Food e per concludere una degustazione di birre artigianali realizzate dal Birrificio Ossolano.

L’esperienza è stata promossa dall’Accademia dei Runditt e dall’Ecomuseo di Malesco.



Infine, dopo aver mangiato presso il Ristorante Leon d’Oro e soggiornato presso il B&B Val Grande, Giovanni e Gabriele sono ripartiti il giorno seguente, a bordo del trenino del Foliage, verso Ascona, graziosa cittadina affacciata sulle sponde del lago Maggiore e appartenente alla rete dei borghi più belli della Svizzera dove si sono goduti la mostra dell’artista piemontese Michelangelo Pistoletto al Museo comunale.



Tra Vanity Fair e Mondadori Giovanni Arena è stato inserito dalla nota rivista Vanity Fair tra i personaggi più influenti per quanto riguarda i viaggi. A Maggio 2021 il giovane è stato coinvolto in una

collaborazione con gli Uffizi per la giornata internazionale dei musei. Arena ha anche scritto un libro, “Benvenuti in economy class”, edito da Mondadori; già alla sua terza

ristampa è tra i più venduti nella categoria viaggi.