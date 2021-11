Nessun Iframes

PIEMONTE - 06-11-2021 - Da lunedì 8 novembre le persone vaccinate all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA potranno ricevere una dose di richiamo con vaccino a m-Rna (Pfizer o Moderna), a partire da 28 giorni e fino ad un massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario. Il provvedimento riguarda in maniera particolare lavoratori dell'est Europa vaccinati con farmaci non approvati dalle autorità europee.

La Regione Piemonte, sulla base della circolare della Ministero della Salute, ha informato ieri le Aziende sanitarie, fornendo le disposizioni operative.

Sulla base delle indicazioni ministeriali, dunque, i cittadini che si sono vaccinati all’estero e che attualmente si trovano in Piemonte potranno accedere direttamente all’hub vaccinale di loro riferimento (l’elenco è disponibile sul sito http://www.regione.piemonte.it), purchè in possesso della documentazione che attesti l’avvenuta vaccinazione.