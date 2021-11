Nessun Iframes

ALTO PIEMONTE - 08-11-2021 - Luigi Songa, portavoce di Fratelli d'Italia del VCO, già presidente dell'Atc Piemonte Nord commenta con soddisfazione l'annuncio che dal Pnrr giungeranno circa 17 milioni per l'agenzia delle case popolari dell'alto Piemonte. Risorse destinate all’efficientamento energetico, alla riduzione del rischio sismico e alla verifica statica degli edifici nonché all’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

"L’obiettivo è la sostenibilità ambientale e per far questo sono stati fissati paletti precisi e rigorosi: per concorrere a conseguire l’obiettivo finale del Pnrr del conseguimento di un risparmio del 35 per cento del consumo medio ad alloggio oggetto di intervento, è richiesto un incremento minimo di 2 classi energetiche per ogni edificio o alloggio proposto a finanziamento, da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica ante e post intervento - spiega Songa -. Massimo controllo, quindi. Una tale iniezione di denaro può rappresentare da una parte un ottima occasione per recuperare edifici dismessi e abbandonati da anni, dall'altra dare risposte concrete a diverse situazioni di emergenza abitativa e non per ultimo innescare volani economici utili per tutto il territorio.

Evidenziamo però una criticità, bisogna fare in fretta, gli Enti non devono attendere un attimo in più ma hanno il dovere di attivarsi da subito, poichè le domande di finanziamento andranno depositate entro il 15 dicembre p.v. ed il tempo stringe.

Se tutti ci daremo da fare, questa azione sarà un'eccellente risorsa per le comunità. Non sprechiamola", l'appello di Songa.