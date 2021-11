PIEMONTE -08-11-2021 -- Il Nursing Up ha commentato la pubblicazione, da parte della Regione del bando per l'assunzione a tempo determinato nelle varie Asl del Piemonte.

"È stato finalmente pubblicato il Bando Dirmei per l’assunzione di infermieri a tempo determinato in tutte le Asl del Piemonte, relativamente all’emergenza Covid, che potrà permettere il rinnovo dei contratti che a breve saranno in scadenza e l’assunzione, sempre per ora a tempo determinato, dei neolaureati che concluderanno in queste settimane il loro percorso di studi. Le assunzioni verranno fatte come minimo per 12 mesi e il termine per la domanda è stato stabilito nel 29 novembre, permettendo così a tutti i giovani infermieri che si laureeranno a novembre di presentare domanda per entrare nella sanità pubblica - si legge in una nota diffusa da Nusrsing Up - Si tratta di una nostra prima grande vittoria visto che il Nursing Up, sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie, da mesi sottolinea la necessità improrogabile che tale bando venisse pubblicato per evitare che tutti gli infermieri, assunti per l’emergenza Covid e con il contratto in scadenza a fine anno, potessero essere costretti a lasciare i loro reparti con le enormi problematiche che si sarebbero potute causare. Parliamo, infatti, di migliaia di infermieri. Crediamo dunque che questo sia un importante passo avanti, di cui diamo atto alla Regione, ma è solo il primo. Infatti, è necessario creare un bando per il prolungamento dei contratti a termine, come per gli infermieri, anche per tutte le professioni della sanità, come ad esempio tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, tecnici della riabilitazione, ostetriche e tutte le altre professioni della sanità. Mentre il prossimo anno, a gennaio, sarà imprescindibile dare il via al grande bando assunzioni a tempo indeterminato, per creare quelle graduatorie, oggi completamente esaurite, a cui tutte le aziende sanitarie del Piemonte, che hanno necessità impellenti di nuove assunzioni, potranno attingere".



Il Segretario regionale del Nursing Up Piemonte, Claudio Delli Carri, sottolinea: “Registriamo un primo passo avanti importante per gli infermieri, con il lancio del bando Dirmei. Siamo fiduciosi che questo possa risolvere a breve diverse situazioni potenzialmente critiche, che non si devono ripresentare. Ora, però, la Regione può e deve fare di più. In primo luogo, con un secondo bando Dirmei a tempo determinato anche per tutte le altre professioni della sanità, come più volte abbiamo detto. E poi, auspichiamo che, come ci è stato anticipato in via non ufficiale, nei primi mesi del 2022 venga predisposto il bando assunzioni generale, con le graduatorie per tutte le aziende del Piemonte, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Avevamo chiesto alla Regione atti concreti e velocità di esecuzione – conclude Delli Carri -, per evitare il rischio di implosione del sistema se tutti gli assunti a tempo determinato avessero dovuto lasciare il loro lavoro contemporaneamente. Abbiamo avuto le prime risposte. Ora, la strada è stata tracciata e bisogna percorrerla fino a raggiungere una stabilità del sistema, con l’unico obiettivo del miglioramento delle prestazioni erogate ai pazienti, grazie ad adeguate dotazioni di organico di infermieri, professionisti della sanità e Oss”. (c.s)