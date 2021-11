PIEMONTE- 13-11-2021-- La Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa, ha assegnato un’ulteriore dotazione finanziaria di 6,6 milioni di euro sul bando 2020 del Programma di sviluppo rurale relativo al miglioramento delle aziende agricole piemontesi. L'integrazione permette infatti lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari dell’operazione 4.1.1. del Psr Piemonte “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole” e quindi di finanziare le restanti 251 domande presentate.

Con il provvedimento approvato oggi dalla Giunta diventano in totale 595 i soggettibeneficiari del bando 2020, per una dotazione complessiva di oltre 16 milioni di euro.

“ I contributi in più assegnati permettono di finanziare tutti i beneficiari in graduatoria del bando 2020 del Psr. - dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale Marco Protopapa - Un risultato importante e atteso dai nostri agricoltori piemontesi considerando che il bando è stato emesso con l’obiettivo di sostenere le aziende che hanno realizzato investimenti per mitigare le conseguenze economiche della pandemia”.