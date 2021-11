Nessun Iframes

PIEMONTE - 20-11-2021 - “Garantire il diritto allo studio e la libera scelta educativa è tra le nostre priorità", così il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore all’Istruzione Elena Chiorino nell’annunciare lo stanziamento di circa 7 milioni di euro approvato dalla Giunta a sostegno delle scuole paritarie e ai servizi per l’infanzia dei Comuni piemontesi più piccoli. “Questa è l’ennesima testimonianza di come il nostro impegno si traduca in fatti, concreti e tangibili. L’importanza della funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell’infanzia paritarie è evidente: e con questo importante finanziamento, abbiamo voluto riconoscerne il servizio di pubblica utilità che svolgono sui territori, soprattutto marginali, per concorrere alle spese di gestione e funzionamento sostenute nel corso dell’anno scolastico”.