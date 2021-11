Nessun Iframes

PIEMONTE- 21-11-2021--Oltre 5 mila prenotazioni della terza dose oggi sul portale www.ilPiemontetivaccina.it per la fascia 40-59 anni, sulla quale da domani partiranno le somministrazioni.

Per poter ricevere la dose aggiuntiva è necessario che siano trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. È possibile prenotare già a partire dai 15 giorni che precedono il termine esatto dei 180 giorni, sia sul portale regionale che in una delle farmacie aderenti o dal proprio medico di famiglia (se vaccinatore). Trascorso un certo periodo, coloro che non prenotano saranno direttamente convocati dal sistema sanitario.