Nessun Iframes

VCO- 24-11-2021 Dopo l’edizione “digitalizzata” dell’anno scorso, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare torna quest’anno alla sua forma originale, rispettando le misure anti – Covid. Sabato prossimo, 27 novembre, torneremo dunque a vedere i volontari con la pettorina della Fondazione Banco Alimentare proporre agli avventori di molti supermercati l’acquisto di cibarie in più, da offrire ai poveri.

Nel Vco i punti vendita coinvolti saranno 45: 16 nel Verbano, 9 nel Cusio, 20 nell’Ossola. I volontari impegnati saranno circa 550, di cui più di 200 nel Verbano, oltre 100 nel Cusio, più di 230 in Ossola: ovviamente, saranno distanziati e muniti di green pass. I prodotti richiesti, come sempre, sono quelli a lunga conservazione: in particolare, omogeneizzati alla frutta, tonno e carne in scatola, olio, legumi, pelati.

In coda all’articolo i lettori troveranno l’elenco completo, diviso per zone. La pandemia ha lasciato il segno, nel bene e nel male; ha sicuramente aggravato una situazione di povertà diffusa che già pesava sul nostro Paese, ma ha anche stimolato la ricerca di soluzioni innovative, sfruttando le tecnologie informatiche e la Rete. L’edizione 2021 della “Colletta” farà tesoro dell’esperienza passata: l’operazione di raccolta avrà infatti un prosieguo on line fino ai primi di dicembre. Precisamente, alla pagina internet https://amazon.it/bancoalimentare sarà possibile donare la spesa solidale da lunedì 29 novembre a venerdì 10 dicembre.

Inoltre, da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre la Colletta Alimentare continuerà attraverso le “Charity Card” di Epipoli; carte da 2, 5 o 10 euro che potranno essere acquistate materialmente nei supermercati aderenti all’iniziativa, oppure online sul sito www.mygiftcard.it. Le somme ricavate saranno poi convertite in alimenti da donare al “Banco” ed alle organizzazioni ad esso collegate.

La Fondazione Banco Alimentare con quest’iniziativa aderisce alla “Giornata Mondiale dei Poveri 2021” indetta da Papa Francesco; l’Esercito, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, la Società di San Vincenzo De Paoli, la Compagnia delle Opere Sociali e moltissime altre associazioni caritative a livello nazionale e locale prestano la loro preziosa collaborazione, rendendo di fatto possibile una delle maggiori esperienze di solidarietà oggi presenti in Italia.

Per dare un’idea delle sue dimensioni, in venticinque anni di Colletta Alimentare gli Italiani hanno donato oltre 172.000 tonnellate di cibarie; le strutture caritative convenzionate con la Fondazione Banco Alimentare (mense per i poveri, comunità per i minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza ecc..) sono 7.600 e sostengono quasi 1.700.000 persone in tutt’Italia. Ecco l’elenco dei punti vendita aderenti nel Vco:

VERBANO

CONAD S.S. Sempione KM 87 Baveno

SAVOINI via Sempione Baveno

CARREFOUR EXPRESS 77+A1 33 28821 Cannero Riviera

CARREFOUR EXPRESS Viale Vittorio Veneto 8 28822 Cannobio

CARREFOUR MARKET Piazza Angelo Custode 13 28822 Cannobio

CARREFOUR MARKET Via Francesco Magistris 70-71 28822 Cannobio

OK SIGMA VIA DARBEDO Cannobio

PAM Vicolo Balilla 1 28836 Gignese

SAVOINI S.S. Sempione Lesa

Carrefour via P.pe Tomaso Stresa

CONAD VIA G. Carducci 30 Stresa

COOP Via Cristoforo Colombo 12 28921 Verbania Pallanza

ESSELUNGA Viale Giuseppe Azari 94 28922 Verbania

LIDL Corso Nazioni Unite 28925 Verbania

TIGROS Corso Goffredo Mameli 23 28921 Verbania

TIGROS Via Renco 71 28048 Verbania

CUSIO

ALDI Corso Guglielmo Marconi 28/A 28883 Gravellona Toce

IPERCOOP Corso Guglielmo Marconi 42 28883 Gravellona Toce

PENNY MARKET Corso Roma 114 28883 Gravellona Toce

COOP Piazza Nobili de Toma 8 28887 Omegna

LIDL Via IV Novembre 35 28887 Omegna

PENNY MARKET Via Fratelli di Dio 169 28887 Omegna

SAVOINI via Risorgimento Omegna

SAVOINI Lungolago Omegna

TIGROS Via IV Novembre 292 28887 Omegna

OSSOLA

CARREFOUR MARKET Via Sempione 190 28865 Crevoladossola

IPERCOOP Via Giuseppe Garibaldi 4 28865 Crevoladossola

PENNY MARKET Via Giacomo Brodolini 1 28865 Crevoladossola

COOP Piazza G. Matteotti 11 28845 Domodossola

COOP Via Cassino 10 28845 Domodossola

EUROSPIN Via Sempione 75 28845 Domodossola

CARREFOUR Regione alle Nosere 33 28845 Domodossola

LIDL Via S. Curotti 16 28845 Domodossola VB

PENNY MARKET Via Caduti di Nassiriya 1 28845 Domodossola

TIGROS Via Giovanni XXIII 13 28845 Domodossola

GIORDANI VIA PAPA GIOVANNI XXIII Druogno

NATALE VIA DOMODOSSOLA 15 Druogno

OK SIGMA PIAZZA SOSTINE 3 28855 Malesco

SIGMA VIA ALFREDO DI DIO 20 28877 Ornavasso

OK SIGMA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 35 Piedimulera

CONAD CITY Via Milano 43 C 28803 Premosello-Chiovenda

CARREFOUR EXPRESS Via Benefattori 57 28038 Santa Maria Maggiore

COOP Via S. Bartolomeo 1 28844 Villadossola

UNES Piazza Attilio Bagnolini 28844 Villadossola

OK SIGMA VIA NAZIONALE 3 Vogogna