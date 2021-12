Nessun Iframes

PIEMONTE- 01-12-2021--Sono 28.533 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 1.641 è stata somministrata la seconda dose, a 24.214 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.057.520 dosi, di cui 3.042.098 come seconde e 635.835 come terze, corrispondenti al 98,4% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.