VCO- 04-12-2021-- Ci saranno certamente nevicate anche in Ossola, da sfondamento da nord e il gelo per tutta la prima decade del mese. Lo spiega Luca Sergio da meteolivevco.it, che aggiunge: "Attenzione anche al forte vento con tormenta sui rilievi tra sabato 4 e domenica 5. Nella giornata di sabato 4 forti nevicate sulle Alpi Francesi e Svizzere, attesi circa 50 cm nelle prossime 48 ore, mentre la neve fresca caduta nei prossimi sei giorni potrebbe superare il metro. Nevicate anche sulle Alpi centro orientali e le prealpi.

Discrete nevicate da sfondamento anche in alta Ossola, qui, nelle testate vallive della Formazza, Divedro, Bognanco, Antrona e Anzasca, la neve cadrà alternata a schiarite e forti raffiche di vento.

Freddo pungente sulle Alpi con temperature di -8°C a circa 2000 metri, intorno allo zero al piano e anche oltre per tutta la prima decade di dicembre, non oltre i 10°C nel pomeriggio, queste temperature che andremo a vivere saranno di 4/5°C sotta le media di riferimento 1981/2010.

La neve in pianura

Ipotesi da più giorni avanzata dai modelli meteo, una nuova perturbazione potrebbe arrivare mercoledì 8 dicembre, grazie all’aria fredda e secca che avremo in questi giorni ci si aspetta una nevicata da scorrimento su “cuscino freddo” al nord, pochi centimetri sul Piemonte".

