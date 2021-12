Nessun Iframes

PIEMONTE- 08-12-2021-- Sono 630.694 i piemontesi che hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale (il dato è aggiornato a domenica 5 dicembre).

Nel dettaglio, sono circa 500.000 gli over 65 che hanno aderito, oltre 48.000 nella fascia di età 60-64 anni e quasi 50.000 nella fascia di età 45-59 anni.

Per gli over 65, il tasso di copertura attuale è del 45% rispetto alla popolazione che, in questa fascia di età, in base ai dati Istat, è di 1.107.977 persone.