PIEMONTE - 09-12-2021 - Dal 1° dicembre a ieri, mercoledì 8, sono stati oltre 35 mila gli accessi diretti agli hub vaccinali piemontesi, di cui la metà per le prime dosi e la quota restante per le terze dosi per le categorie con Green pass in scadenza oppure con obbligo vaccinale. Un dato che conferma come l'istituzione del cosiddetto Green pass "rinforzato", in vigore da lunedì 6 dicembre, anche nel territorio regionale abbia provocato uno slancio in avanti, convincendo molti dubbiosi a ricorrere al vaccino.