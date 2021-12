Nessun Iframes

DOMODOSSOLA - 15-12-2021 - Un lungo elenco di interrogazioni all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale di Domodossola, convocato per martedì 21 dicembre (ore 21) nell'aula storica della Resistenza.

Razionalizzazione annuale delle partecipazioni ex artt. 20 e 26, c. 11, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Art. 175 comma 3 lett. c) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.. Variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021-2022-2023.

Rinnovo della convenzione tra i Comuni di Domodossola, Santa Maria Maggiore e Malesco per il servizio in forma associata dell'Ufficio di Segretario Comunale.

Mozione dei gruppi consiliari "DomoDomani" e "Partito Democratico" in merito alla creazione di un Comitato consultivo sulla questione movida.

Interrogazione del gruppo consiliare "Lega Salvini Piemonte" in merito alla situazione dei precettori del Reddito di Cittadinanza.

Interrogazione del gruppo consiliare "Lega Salvini Piemonte" in merito all'incentivazione della divulgazione delle gesta storiche della Repubblica dell'Ossola.

Interrogazione del gruppo consiliare "Lega Salvini Piemonte" in merito al conferimento della cittadinanza onoraria al dott. Andrea Audo.

Interrogazione del gruppo consiliare "Lega Salvini Piemonte" circa gli orari di apertura degli uffici comunali.

Interrogazione del gruppo consiliare "Lega Salvini Piemonte" sulla situazione parcheggi e permessi di sosta per disabili.

Interrogazione del gruppo consiliare "Lega Salvini Piemonte" in merito al Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali.

Ordine del giorno dei gruppi consiliari “Partito Democratico” e “DomoDomani” circa la sensibilizzazione sull’utilità dei vaccini antiCovid-19 e all’organizzazione dei centri vaccinali.

Interpellanza dei gruppi consiliari “Partito Democratico” e “DomoDomani” all’oggetto “Fondi PNRR a Domodossola”.