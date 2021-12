Nessun Iframes

PIEMONTE - 17-12-2021 - La Regione Piemonte assegna una dotazione finanziaria di 305.000 euro per il triennio 2021-2023, a sostegno delle Enoteche regionali e Strade del vino e del cibo del Piemonte.

Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa, e risponde alla legge regionale 1/2019, testo unico sull’agricoltura.

“Con questo provvedimento la Regione assicura anche per i prossimi anni i contributi alle Enoteche regionali e Strade del vino e del cibo, affinché sia garantita la continuità nelle attività di promozione dei vini a denominazione e dei prodotti agroalimentari di qualità piemontesi. Enoteche e Strade del vino e del cibo sono infatti punto di riferimento per i nostri produttori e per i consorzi di tutela, e ricoprono un ruolo primario nella valorizzazione dell’intero territorio locale”, sottolinea l’assessore regionale Marco Protopapa. (c.s)