VCO - 18-12-2021 - Nelle settimane scorse si è tenuto, al Comprensorio Alpino VCO1, il corso di formazione per l’attività di monitoraggio del lupo rivolto a tecnici, guardie e cacciatori interessati a contribuire attivamente al monitoraggio del lupo dei Comprensori Alpini della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Come fanno sapere dall'ente di gestione delle aree protette ossolane, è stato il primo corso organizzato in Piemonte dedicato alla formazione specifica di cacciatori interessati a partecipare al monitoraggio attraverso la raccolta dei segni di presenza. Il corso è stato organizzato dalla Regione Piemonte (Settore Infrastrutture, Territorio rurale e calamità in agricoltura, Caccia e Pesca), dai Comprensori Alpini del Verbano Cusio Ossola (CAVCO1, CAVCO2, CAVCO3), dall’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola e dal Centro di referenza regionale per i Grandi Carnivori nell’ambito dell’Azione A4 del Progetto LIFE WolfAlps EU, un’azione del progetto specificamente dedicata al coinvolgimento del mondo venatorio nella gestione e nella conservazione della popolazione alpina di lupo.

Durante il corso, al quale hanno partecipato una ventina di cacciatori e tecnici dei tre Comprensori Alpini, sono stati trattati in modo approfondito aspetti di biologia, ecologia e distribuzione del lupo, le tecniche di monitoraggio adottate a livello nazionale con il “Protocollo ISPRA”, il riconoscimento dei segni di presenza della specie e i protocolli utilizzati per la loro raccolta e catalogazione.