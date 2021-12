Nessun Iframes

VCO - 20-12-2021 - “Con Lana alla testa della Provincia il centro destra torna a stravincere grazie all’appoggio determinante arrivato dalla Lega”. Lo dichiara Alberto Preioni, presidente gruppo Lega Salvini Piemonte, commentando l’esito delle elezioni provinciali che si sono svolte sabato 18 dicembre nel Vco e sottolineandole l’alta affluenza, pari al 77,6%: hanno votato 665 sugli 843 aventi diritto. La sfida presidenziale era tra Alessandro Lana, 35 anni, centrodestra, sindaco di Piedimulera, risultato vincitore con 50.819 voti ponderali, e Marco Stefanetta, 33 anni, primo cittadino di Vogogna, sostenuto dal centrosinistra (35.551).

“Ringrazio l’amministrazione uscente per aver svolto un compito difficile ma essenziale – dice Preioni – consistito nel risanare un ente che si è trovato sull’orlo del fallimento. Sono contento per Lana, un giovane che avrà ora il compito di guidare la macchina provinciale per i prossimi anni e per questo gli faccio i miei auguri. Insieme alla Regione mi metto a sua totale disposizione. Un ente, quello del Vco – sottolinea Preioni – che ricordiamo essere stato risanato grazie ai proventi che arrivano -per sempre- dalla legge sui canoni idrici approvata a Torino grazie a me ed alla Lega: 8 milioni di euro, oltre ai 4 milioni di specificità montana e ai2 milioni di monetizzazione dell’energia gratuita. Oggi, solo per fare un esempio, si pagano le fatture ai fornitori in 16 giorni, mentre nel 2019 serviva un anno e l’anno scorso poco meno”.

“Molto resta ancora da fare, ma si può finalmente guardare al futuro con ritrovata serenità. In questa avventura Lana e il centrodestra – conclude Preioni – sapranno completare il piano di riequilibrio dei conti, dare le risposte giuste in direzione dello sviluppo turistico ed economico, ma anche nella gestione delle strade, delle scuole superiori, dello sport e della cultura”. Nella nota Preioni rivolge, infine, gli auguri di buon lavoro “anche al nostro Ivan Rainoldi, vice sindaco di Valstrona, riconfermato consigliere” e ai “piccoli Comuni per la grande partecipazione al voto”. (c.s)