BANNIO ANZINO - 21-12-2021 - Sono 16, in arrivo prevalentemente da Lombardia, Piemonte e Canton Ticino le formazioni iscritte al 4° Concorso Bandistico Banniese, in programma il 21 e 22 maggio 2022. Come apprendiamo dagli amici de La Valle del Rosa, di queste, 5 hanno già partecipato almeno una volta alla manifestazione:

Santhià, Origgio, Cittiglio, Morazzone e Ghiffa. La manifestazione organizzata dal premiato Corpo Musicale di Bannio, vedrà come presidente di giuria il Maestro Franco Cesarini.

In attesa di conoscere i dettagli della manifestazione, ecco l'elenco dei partecipanti:

CATEGORIA LIBERA

- BANDA GIOVANILE PROVINCIALE ANBIMA VCO (VB)

TERZA CATEGORIA

- BANDA MUSICALE “I GIOVANI” di SANTHIA’ (VC)

- APS CORPO BANDISTICO I FIATI DI GROSIO (SO)

- CORPO MUSICALE OLIVONESE (CH)

- CORPO MUSICALE SAN MARCO di ORIGGIO (VA)

- FILARMONICA MONTE CARASSO – SEMENTINA (Ch)

- BANDA MUSICALE GHIFFESE (VB)

- SOCIETA’ FILARMONICA di TALAMONA (SO)

- AMICI della MUSICA di CITTIGLIO (VA)

- ASSOCIAZIONE FILARMONICA VALLE SACRA “MICHELE ROMANA” APS (TO)

SECONDA CATEGORIA

- BANDA M.A.M. dei RAGAZZI di MORAZZONE (VA)

- VOX AURAE WIND ENSAMBLE APS (MI)

- SOCIETA’ FILARMONICA “IL RISVEGLIO” APS (CN)

- FILARMONICA VALMAGGESE (Ch)

PRIMA CATEGORIA

- CORPO MUSICALE COMUNALE SAN PAOLO D’ARGON (BG)

- BANDA della SOCIETA’ FILARMONICA di BUSSOLENO (TO)