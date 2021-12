Nessun Iframes

PIEMONTE- 27-12-2021--“Stiamo procedendo in maniera veloce sulla terza dose e il Piemonte ha fatto e sta facendo benissimo la sua parte, con una percentuale di tre punti sopra la media nazionale”:

il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, ha promosso così la macchina vaccinale piemontese in occasione della visita di questa mattina all’hub della Caserma Vian di Cuneo e a Torino del centro vaccinale per i bambini allestito dalla Compagnia di San Paolo e dell’hub del Sermig.