PIEMONTE - 28-12-2021 - Da sabato 1° gennaio sarà obbligatorio per gli sciatori dotarsi di un polizza assicurativa che copra la responsabilità civile verso terzi. Previste sanzioni e ritiro dello skipass per chi fosse sorpreso senza. La norma, che ha carattere nazionale, rientra nella revisione del codice della Sicurezza in Montagna, che tra l’altro, sempre dal 1° gennaio, obbliga i minorenni a indossare il casco e impone agli sciatori il divieto di consumare alcolici.