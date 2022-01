Nessun Iframes

PIEMONTE- 02-01-2022--Con il nuovo anno sono entrate in vigore le nuove norme del codice della strada. Le novità sono tante ed importanti. Proviamo a farne una sintesi.



1) Innanzitutto è cambiato l’esame per conseguire la patente. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (del 27 ottobre 2021 pubblicato in G.U. 292 del 9 dicembre 2021) l’esame per conseguire la patente dura di meno: da 30 a 20 minuti. In quei venti minuti il candidato deve rispondere a trenta domande e non può sbagliarne più di tre.



2) Per chi getta rifiuti dall’auto, la sanzione è aumentata da 216 a 866 euro. Ma la sanzione è altrettanto alta (204 euro) per chi getta dal finestrino un mozzicone di sigaretta o una cartaccia.



3) Finalmente le persone con disabilità possono ora parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu quando non c'è disponibilità nei posti riservati. L’ulteriore novità riguarda gli 'stalli rosa' per le donne in gravidanza e i genitori con i figli fino a due anni di età con sanzioni per chi occupa i parcheggi senza autorizzazione (da 80 a 328 euro per i veicoli a due ruote e da 165 ad euro 660 gli altri).



4) Aumenta la sanzione per chi parcheggia nella sosta riservata ai disabili: dai 168 si passa ai 672 euro



5) E’ vietato parcheggiare anche negli spazi riservati a sosta, fermata e ricarica dei veicoli elettrici.



6) La classica sanzione per chi fa uso del cellulare durante la guida, viene estesa ai tablet, pc portatili e a qualsiasi altro dispositivo che fa allontanare le mani dal volante.



7) Chi guida una moto, anche se ha il casco, risponde del mancato uso del caso del suo eventuale passeggero (attenzione: risponde lui e non il passeggero).



8) In prossimità delle strisce pedonali, quando non c’è il semaforo, il conducente del veicolo è obbligato a dare la precedenza, rallentando o fermandosi, non solo ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento, ma anche a chi sta per farlo.



9) E’ vietata qualsiasi pubblicità sulle strade e sui veicoli a contenuto sessista.



10) Per i monopattini elettrici, il limite di velocità si riduce da 25 a 20 Km orari e resta di 6 Km orari all’interno delle aree pedonali. Vi è l’obbligo del casco per i minorenni e dal primo luglio 2022 i monopattini di nuova fabbricazione devono avere il segnalatore acustico e il regolatore di velocità. Quelli già esistenti devono adeguarsi entro la fine del 2023 e, se non si adeguano, subiranno la confisca del mezzo.