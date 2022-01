Nessun Iframes

PIEMONTE-06-01-2022-- Salgono troppo i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in percentuale rispetto al numero totale di quanti vanno a fare un tampone, sono circa il 20%, inoltre cresce la pressione sugli ospedali, con i ricoverati non in terapia intensiva e in rianimazione. Le persone in isolamento domiciliare hanno superato quota centomila...

Insomma il Piemonte si avvicina sempre di piĆ¹ alla zona arancione, questione di un paio di settimane se i numeri continueranno a progredire in questa maniera.