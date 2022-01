VERBANIA - 19-01-2022 -- "La sanità del VCO allo sbando. Dalla Regione solo annunci e nessuno atto concreto e confronto vero". Così Silvia Marchionini torna a sollecitare atti amministrativi che diano seguito alla riorganizzazione sanitaria del territorio, questo dopo la nota con la quale il consigliere della Lega Alberto Preioni, ieri confermava i due ospedali per il VCO.

Scrive la sindaca di Verbania: "A due anni e mezzo dall’insediamento della Amministrazione Regionale del Piemonte la sanità del VCO attraversa una fase drammatica. Due anni e mezzo di annunci ma nessun atto concreto. Nessuno.

L’Amministrazione regionale con il consigliere leghista Preioni e l’assessore Icardi in testa ha abbandonato il percorso per avere un nuovo e moderno ospedale baricentrico per i cittadini del VCO, unito al potenziamento della medicina territoriale, annunciando un altro progetto di riassetto sanitario che a tutt’oggi non si è visto.

Non solo nessun atto concreto ma nemmeno un confronto vero con gli amministratori del territorio, con l’assemblea di Sindaci. Solo annunci.

E questo mentre la sanità pubblica del VCO ha ricevuto colpi durissimi, con due ospedali che sono diventati ancor di più poco attrattivi professionalmente e con servizi meno efficienti per tutti i cittadini.

Di fronte all’emergenza della pandemia per Covid si sarebbero dovuto dare risposte straordinarie; invece vi è stata una gestione che ha fatto retrocedere la qualità dei servizi ospedalieri, senza nemmeno investire di più sulla sanità territoriale.

A poco è servito l’encomiabile sforzo degli operatori sanitari, soli e impotenti di fronte a una mancanza di una qualsivoglia politica sanitaria.

Sono francamente stufa degli annunci, gli ennesimi del nostro consigliere regionale leghista Alberto Prioni e dell’assoluta assenza dell’assessore alle politiche della sanità Icardi.

Stiamo pagando, noi cittadini del VCO, un prezzo salatissimo", conclude Marchionini.

