VCO - 19-01-2022 -- Saranno divisi tra Verbania, Domodossola e Omegna i due milioni di euro del fondo complementare del Pnrr per l’edilizia residenziale. In particolare si tratta di "Sicuro, verde e sociale", bando legato al Piano nazionale di ripresa e resilienza che si propone di favorire l’efficientemento energetico, la riduzione del rischio sismico, la verifica statica e l’incremento del patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica.

Per quanto concerne il patrimonio dei Comuni, verranno rimessi a posto, a Verbania, gli stabili di via Restellini ai numeri civici 31 e 33 per un totale di 24 alloggi, 2,401 metri quadrati e un importo di un milione e 200 mila euro.

Altri interventi sono stati approvati a Domodossola in Via Roggia dei Borghesi 7. In questo caso la spesa prevista per riqualificare 12 alloggi (1250 metri quadrati) è di 600mila euro.

Approvata la riqualificazione anche dello stabile di via Manfredi 17 a Omegna: 10 alloggi per un importo di 500mila euro che andranno a sistemare 10 alloggi per 716 metri quadrati.

Agli uffici dell’assessorato di via Bertola, a Torino, sono giunte dai Comuni della Provincia altre decine di richieste che, fa sapere la Regione, al momento non possono essere soddisfatte ma che, potrebbero rientrare nei futuri finanziamenti, sempre legati al fondo complementare Pnrr.

"Si tratta di un finanziamento fondamentale per dare quell’impulso decisivo all’edilizia residenziale pubblica - commentano il presidente Cirio e l’assessore Caucino - Ringraziamo i Comuni del Vco e Atc Piemonte Nord per la preziosa collaborazione dimostrata, che si tradurrà nella riqualificazione di più di 55 alloggi, rendendoli sempre più confortevoli e adatte alle necessità degli assegnatari. La casa, per noi, è un diritto inalienabile e siamo convinti che solo con una collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, si possa arrivare a garantirlo davvero a chi ne ha bisogno e soprattutto diritto".