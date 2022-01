Nessun Iframes

VCO- 20-01-2022-- Le forze politiche se fossero responsabili dovrebbero chiedere all'attuale Presidente della Repubblica di restare e lascerebbero lavorare in santa pace Mario Draghi evitando ciò che fanno regolarmente, creare problemi solo al fine di ottenere visibilità.

Da una parte i partiti vorrebbero spedire al Quirinale Mario Draghi per toglierselo dai piedi e ritornare a fare i propri comodi (qualcuno già qualche anno fa aveva cercato inutilmente di spedirlo in Europa) nel contempo temono di andare ad elezioni anticipate, consci di non avere la certezza di vincerle e qualcun'altro sa che rischierebbe di diventare irrilevante, anche alcuni attori internazionali lo preferirebbero al Quirinale, ciò eviterebbe a loro stessi di doversi confrontare con lui (cosa non semplice).

E' da anni che la politica sta danno il peggio di se stessa, ora finalmente abbiamo la persona giusta nel posto giusto (e il mondo la stima) dobbiamo lasciarlo lavorare, egli è la persona capace di rappresentare gli interessi dell'Italia nel mondo nel migliore dei modi.

E' ora di finire di farci governare da incapaci e incompetenti, da persone che sanno dire solo no o rinviare le soluzioni ai problemi, i problemi vanno affrontati e risolti, non accantonati come spesso è accaduto.

Nel mondo del lavoro un'azienda (anche il Governo è un'azienda) funziona se ognuno fa il proprio lavoro con capacità e competenza non il contrario.

I politici devono fare i politici, i ministri devono essere dei tecnici specifici, il loro compito è trovare il miglior modo per risolvere i problemi, i politici devono fare i politici, il loro modo di lavorare il più delle volte è condizionato al consenso elettorale ciò a volte condiziona negativamente i risultati.

A volte per migliorarsi basterebbe solo copiare dagli altri le cose positive, una su tutte è la serietà politica e l'esempio può essere la Germania, essa dal 1949 a oggi ha avuto 9 Cancellieri con 25 Governi, nel nostro caso dal 1946 ad oggi abbiamo avuto 30 Presidenti del Consiglio con 67 Governi.

Un altro dato che dovrebbe far riflettere è che in Germania tre Cancellieri hanno governato per 16 anni consecutivamente (ultimo caso Angela Merkel) da noi il Governo più longevo è durato 3 anni e 10 mesi (Governo Berlusconi) abbiamo avuto persino un Governo (Forlani) che è durato 22 giorni, il nostro paese è succube di una quasi perenne campagna elettorale la quale paralizza qualsiasi cosa, tranne che il continuo nascere di nuovi partiti.

Piero Gaido