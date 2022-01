Nessun Iframes

PIEMONTE - 21-01-2022 -- Il Comune di Montecrestese, su richiesta di alcuni consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, organizzerà a breve una riunione con i tecnici di Terna per parlare del progetto di razionalizzazione delle rete dell'alta tensione in Alta Ossola il cui iter è appena partito.

A sollevare dubbi sulla mancanza di obiezioni da parte del comune sono stati i consiglieri Valeria Ferrari, minoranza, ed Elisa Giovangrandi, maggioranza. Quest’ultima è stata delegata dal sindaco per convocare a breve la riunione con la quale i tecnici di Terna dovrebbero spiegare il progetto che prevede un incremento dei pali della linea che passano da 60 a 76 (oltre a 10 km interrati). La riunione dovrebbe essere solo fra amministratori e tecnici di Terna, non aperta a giornalisti e cittadini.