PIEMONTE - 21-01-2022 -- 30,3% di occupazione nei reparti ordinari e 22,8 in terapia intensiva. Sono questi numeri che, da lunedì 24 gennaio, condanneranno il Piemonte nella "zona arancione" assieme a Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Sicilia. L'unica altra Regione arancione è la Valle d'Aosta.

A determinare il passaggio è il superamento della soglia fissata del 30% di pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari e del 20% in terapia intensiva. Un conteggio che, tuttavia, non piace alle Regioni, poiché include anche quei pazienti positivi al Covid ma ricoverati in ospedale per altri motivi e che sono asintomatici. Persone che il più delle volte si sono scoperte positive proprio in ospedale. La federazione che riunisce i manager di Asl e ospedali Fiaso, ha recentemente accertato che questi pazienti sarebbero ben il 33% nei reparti ordinari e il 10% nelle terapie intensive. Se venissero soli dai dati ufficiali Covid, il Piemonte sarebbe ancora in zona gialla. Il ricalcolo potrebbe avere il via libera col nuovo appuntamento del tavolo governo-regioni fissato a inizio settimana.