DOMODOSSOLA - 25-01-2022 -- Un mondo di amicizia, rispetto e di buoni sentimenti, un mondo variopinto e dal sapore dolce quello che l'ossolana Veronica Spataro racconta ai bambini attraverso i suoi libri. Tre le pubblicazioni, due le opere che usciranno a breve per la firma della trentaseienne che ha fatto della scrittura per bambini una passione seria, un modo costruttivo e poetico per impiegare il tempo libero. Residente a Masera, Veronica è impiegata in un negozio a Crevola quindi la scrittura la tiene impegnata solo nei ritagli di tempo, eppure gli esiti sono buoni. Napoli, Roma, Taranto, la Sicilia sono le tappe italiane dove l'ossolana ha tenuto le sue letture.

Destinate prevalentemente ai piccoli tra i 4 e gli 8 anni, le storie di Veronica trasportano temi umani nel mondo animale, il gatto Gustavo, ad esempio è protagonista de

del primo libro “L’amicizia in un arcobaleno”, uscito 5 anni fa e Gustavo è tornato nel terzo racconto "La mia casa rimani tu", mentre nel secondo "Tutto il mondo è pera", protagonista è un verme che abita nel frutto.

Pubblicati dalla piccola casa editrice romana Rapsodia, i libri di Veronica sono illustrati da PsycoLaurina, al secolo la cagliaritana Maria Laura Farris. Nel cassetto e nella mente, altre storie da raccontare ai bambini, anche quelli più piccoli. Intanto quelle già pubblicate si trovano sul web ma anche nelle librerie Grossi di Domodossola, alla Pagina di Villadossola, da Evolvo di Gravellona Toce, al Forum di Omegna.