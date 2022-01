PIEMONTE- 27-01-2022-- Donate mille copie del libro Il coniglietto Chopin, di Milena Simonotti, per allietare i piccoli lettori costretti in ospedale a cavallo dell’inizio del nuovo anno grazie all'Associazione Mimosa. Un impegno dell’azienda novarese Cef Publishing all’interno del percorso B-Corp.

“Si dice che un bambino abituato a leggere diventerà un adulto più felice e libero. I benefici della lettura sin da piccoli sono infatti innumerevoli”: con queste parole Incoronata Romaniello, la presidentessa dell’Associazione Mimosa-Amici del DH Oncologico di Borgomanero e direttore della struttura di Oncologia SS. Trinità di Borgomanero, introduce il libro Il coniglietto Chopin protagonista del progetto “Un libro per amico”, che ha reso possibile la donazione delle copie dell’albo illustrato a diversi ospedali del territorio piemontese. Le illustrazioni di Stefania Pravato suggeriscono mondi incantati di amore e amicizia, un invito per i bambini a vivere i momenti più difficili con speranza e armonia. Dall’introduzione del libro si valorizza l’impatto positivo che la lettura può avere sui pazienti, in quanto “via di fuga transitoria dalla realtà, che permette di viaggiare in mondi lontani, a volte reali, talora di fantasia, aiutando a superare momenti difficili e a riempire lunghe e noiose giornate come quelle che si possono vivere quando si è malati o ricoverati in ospedale”.

In un momento storico come quello attuale, Cef Publishing S.p.A., con Le rane Interlinea e altre aziende, hanno ritenuto primaria la necessità di rendere la permanenza nelle strutture sanitarie dei più piccoli più stimolante e divertente proprio attraverso il protagonista del libro distribuito: una storia di amicizia e avventura per sognare e fantasticare allontanandosi dalla realtà. È la storia del coniglietto Chopin e della sua avventura nel fantastico bosco del “Buonanno felice” dove ha trovato una nuova casa e scoperto il grande dono dell’amicizia.

Oltre a questo, Cef Publishing S.p.A. ha sostenuto un’iniziativa parallela, con la collaborazione di Interlinea che ha portato alla donazione di numerosi libri della collana “Le rane” a reparti e ospedali pediatrici in tutta Italia. Il progetto di donazione si inserisce all’interno di un vasto programma di formazione orientato al sociale, da corsi specializzati in Assistenza dell’infanzia e della persona a collaborazioni con Associazioni italiane come AIRC e Caritas. Dal 2018 il gruppo ha ottenuto la certificazione B-Corp, un movimento formato da aziende che utilizzano “il business come forza per il bene”, e hanno come obiettivo la ridefinizione di un nuovo modello di business adeguato ai nostri. Cef Publishing S.p.A. si inserisce in questo progetto con l’intento di accelerare un reale cambiamento culturale in linea con un’economia più sostenibile e, come spiega il presidente Carlo Robiglio “sta riscrivendo il proprio modo di fare impresa, affinché la propria attività economica crei un impatto positivo sulle persone, sull’ambiente e sul territorio”.