VARZO - 27-01-2022 -- L'ente di gestione delle aree protette dell'Ossola rende noti i risultati delle osservazioni sugli avvoltoi effettuate nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2021 e pubblicate sul foglio informativo “Avvoltoi del Piemonte".

Il numero di osservazioni, di foto e video ricevute da chi collabora con la Rete Osservatori Alpi Occidentali, di cui l’Ente di Gestione fa parte, è notevole e permette di selezionare le immagini più caratteristiche sugli avvoltoi in Piemonte e di pubblicare informazioni sulla loro presenza sulle Alpi occidentali. Quest’anno si sono aggiunti alla Rete anche il Parco Nazionale della Val Grande e l’Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali.

Gli avvistamenti nelle Aree Protette dell’Ossola.

Nel secondo semestre del 2021 nelle valli in cui ricadono i siti della Rete Natura 2000 gestiti dall’Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola (Antigorio, Divedro, Bognanco, Antrona e Anzasca) sono state raccolte 18 osservazioni di gipeto. Il 2021 si chiude quindi con 41 osservazioni, con un incremento rispetto al 2020 del 178%. Delle 18 osservazioni dell’ultimo semestre, 15 sono state documentate con foto o video.

Per il grifone, invece, è stata registrata una sola osservazione negli ultimi sei mesi del 2021: un individuo solitario osservato il 14 luglio in Alta Valle Antrona. La zona dell’avvistamento, adiacente

al territorio della coppia nidificante da alcuni anni nella valle di Sass (Canton Vallese, CH), lascia pensare che potesse trattarsi proprio di questi due individui.

Due gipeti dotati di emettitore satellitare (e di nome di battesimo) hanno frequentato l’area, entrambi alla fine del semestre. Donna Elvira è stata osservata presso l’alpe Cheggio (comune di Antrona Schieranco) il 21 novembre e presso l’alpe Moiero (comune di Varzo) il 25 novembre, all’incirca nello stesso periodo in cui è stato presente per alcuni giorni anche Fredueli (che ha oramai perso le marche e quindi non è più riconoscibile).

Nella foto: grifone osservato in Valle Antrona, 14 luglio 2021. Foto di Luca Martignoni