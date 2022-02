Nessun Iframes

MERGOZZO - 01-02-2022 -- La fotografa americana Jill Mathis, nata in Texas, vive e lavora a Mergozzo da venticinque anni. Ha iniziato il progetto fotografico “Visionary Woman”, il cui risultato sarà esposto in una mostra itinerante che partirà il 12 marzo a Palazzo Parasi a Cannobio, a Villa Giulia (Verbania) a fine primavera e in altre quattro sedi espositive che verranno annunciate. Curatrice della mostra è Giulia Grassi e organizzatrice è Elena Poletti.



Il progetto si concentra su 12 donne imprenditrici e professioniste del VCO che si sono distinte dal punto di vista lavorativo in vari ambiti: ricerca, ingegneria, agricoltura, scienza, tessile e moda, lavori in pietra. Si è spostata fino in Toscana per immortalare la famosa fabbrica dei cappelli Panizza. Altre foto sono state scattate alla ditta AVO Aldo Valsecchi a Gravellona Toce, all’Istituto Idrobiologico CNR di Verbania. Il suo intento con questo progetto è mandare un messaggio positivo alle generazioni future.

Viola Gobetti