PIEMONTE - 01-02-2022 - Sarà presentata giovedì 3 febbraio, in una conferenza unificata, Meteo 3R, la nuova applicazione nata dalla collaborazione tra le regioni Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta che mettere a disposizione del cittadino una serie di utili dati meteorologici in tempo reale. Si tratta di dati basati sulla più ampia rete di stazioni meteorologiche e le previsioni sono elaborate e validate da meteorologi esperti e non da algoritmi automatici; dettaglio fondamentale, l'applicazione Meteo 3R (dove 3 R sta per 3 Regioni) pubblica le allerte ufficiali per rischi naturali conseguenti alle condizioni meteo.