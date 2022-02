Nessun Iframes

PIEMONTE - 10-02-2022 -- "Come Lega Giovani Piemonte abbiamo voluto commemorare

i tanti, troppi uomini e donne innocenti uccisi dai partigiani comunisti di Tito". Lo dichiarano Manolo Maugeri, coordinatore provinciale Lega Giovani Torino e Alessio Ercoli, coordinatore provinciale Lega Giovani Biella e responsabile Esteri della Lega Giovani Piemonte, che - insieme al deputato Luca Toccalini, segretario nazionale Lega Giovani - si sono recati con una rappresentanza federale del movimento a Basovizza, presso il monumento nazionale dedicato alla sofferenza e al sacrificio di tutti gli italiani torturati, uccisi ed infoibati dai partigiani di Tito alla fine della Seconda guerra mondiale."Solo nella foiba di Basovizza – raccontano Ercoli e Maugeri – ci sono circa 550 metri cubi di resti umani. Ciò nonostante, qualcuno ancora oggi ha il coraggio di negare o minimizzare questo massacro"."Il dramma di esuli, deportati e infoibati, a lungo celato, non deve più essere taciuto, ma va sempre ricordato, a cominciare dalle scuole. Proprio per questo, come Lega proporremo ai nostri giovani amministratori di farsi promotori nei rispettivi comuni di iniziative volte a promuovere la conoscenza di questo dramma storico e a preservarne la memoria.In occasione del Giorno del ricordo, ci auguriamo che nelle scuole si parli dei massacri delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati e invitiamo gli studenti a chiedere approfondimenti e iniziative volte a ricordare la vicenda del confine orientale alla fine del secondo conflitto mondiale e a sviluppare una maggiore conoscenza delle ragioni storico-politico-sociali che l’hanno prodotta".Conclude l'on. Flavio Gastaldi, coordinatore nazionale Lega Giovani Piemonte: "È stato fondamentale essere presenti come Piemonte per poter trasmettere il ricordo e la consapevolezza di questa pagina così buia e dolorosa della nostra storia alle nuove generazioni" (c.s).