CEPPO MORELLI - 14-03-2022 -- Ottimi piazzamenti per il ceppomorellese Mauro Balmetti nel weekend di gare di Opa cup (Coppa Europa) a Sappada, in Friuli.

Nella 10 km individuale a tecnica classica di sci di fondo di sabato, l'atleta portacolori delle Fiamme oro, si e' classificato al 3° posto dietro al francese Mathis Desloges, secondo e al vincitore Elia Barp delle Fiamme gialle, qualche giorno fa oro ai mondiali in Norvegia e che aveva dedicato la medaglia a Balmetti, impossibilitato a partecipare per il covid.

Nella 15 km di domenica a tecnica libera e partenza in linea, altra buona prestazione di Balmetti con un ragguardevole 5° posto.

Fonte e foto: La Valle del Rosa