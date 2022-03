Nessun Iframes

VCO -25-03-2022-- “Grazie al contributo economico regionale, alla Lega che ha lavorato per ottenere questo importante risultato e all’assessore Vittoria Poggio partono i Distretti urbani del commercio, un’opportunità per le nostre città che possono così risollevarsi dopo la durissima fase dell’emergenza pandemica da Covid che ha costretto molte attività a chiudere i battenti, mentre altre sono tuttora in sofferenza. Si tratta, sostanzialmente, di rivitalizzare il commercio e i servizi attraverso questi nuovi sistemi territoriali nei quali imprese, enti pubblici, associazioni di categoria e realtà sociali collaboreranno a 360 gradi nell’attivazione di progetti concreti”. Lo dichiara il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, all’indomani della presentazione dei loghi dei Distretti urbani commerciali piemontesi che, per quanto concerne il Vco, riguardano il capoluogo Verbania, il Cusio e l’area della bassa Ossola che comprende Ornavasso, Premosello Chiovenda e Vogogna.

“Ancora una volta – sottolinea Preioni – l’amministrazione regionale a maggioranza Lega interviene concretamente a favore dei territori e dei Comuni. Penso per esempio a Verbania, dove negli ultimi due anni sono diminuiti gli acquisti da parte di chi arrivava dalla vicina Svizzera. Turisti che, a causa dei vari lockdown e delle restrizioni, hanno evitato di varcare il confine contribuendo, loro malgrado, ad aggravare la crisi”.

I Comuni coinvolti nei nuovi Distretti riceveranno un contributo economico per la progettazione di interventi volti a migliorare l’accessibilità e lo sviluppo della mobilità sostenibile, ad accrescere la qualità urbana (implementazione di arredo, aree verdi, segnaletica, pulizia e sicurezza), a sostenere l’offerta di servizi, animazione, eventi, attività culturali e di intrattenimento.

(c.s)