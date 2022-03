VCO -28-03-2022-- L'ASL VCO fa sapere che da oggi lunedì 28 marzo 2022 è stata sospesa l’attività ai centri vaccinali di Domodossola, Omegna e Verbania.

Le vaccinazioni vengono effettuate a Premosello Chiovenda, nei locali dell’ex ospedale, tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,00.

L’accesso è:

diretto dalle ore 8,30 alle ore 12,30

su prenotazione, tramite piattaforma regionale “Il Piemonte ti vaccina”, dalle ore 13,30 alle ore 16,00

I bambini nella fascia di età 5-11 anni solo la domenica, solo su prenotazione tramite piattaforma regionale “Il Piemonte ti vaccina”.

Gli orari degli hot spot per l’esecuzione dei tamponi rimangono invariati fino al 31 marzo:

- tutti i giorni - dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Crusinallo di Omegna, sede Dipartimento di Prevenzione

- da lunedì a sabato - dalle ore 13,30 alle ore 14,30

Verbania – Via Crocetta, 1

solo per cittadini di nazionalità ucraina

- da lunedì a venerdì - dalle ore 14,00 alle ore 16,00

Domodossola – Via Mauro

solo per cittadini di nazionalità ucraina.

