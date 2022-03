Nessun Iframes

VCO -29-03-2022-- Pioverà. In tempi di magra è una notizia. Ma pioverà poco, dicono tutte le previsioni, e comunque anche stando ai pronostici più ottimistici - che attestano tra 20 e 60 i millimetri di pioggia attesi - non si risolverà con questo il deficit idrico che va avanti da dicembre. Per la natura, in sviluppo vegetativo, sarà comunque un sollievo.

A portare la pioggia sarà il cedimento dell’anticiclone che permetterà ad una saccatura di spingersi oltre l’arco alpino, trascinando con sè aria umida e fresca. Per MeteoSvizzera "nelle giornate di mercoledì e giovedì ci aspettiamo un netto calo delle temperature accompagnato da deboli rovesci, mentre nella giornata di venerdì (1 aprile) le precipitazioni potranno essere più presenti". E in montagna arriverà la neve fino al di sotto dei 1200 metri.

Il bollettino odierno di vigilanza meteo di Arpa Piemonte precisa che "le precipitazioni sulla regione, seppure deboli, saranno più rilevanti al confine con la Liguria e nevose oltre 1500 m circa. Dopo una pausa dei fenomeni precipitativi nella mattinata di giovedì, 31 marzo, si prospetta il nuovo peggioramento determinato dalla discesa di una depressione dalle isole britanniche".