VCO - 05-04-2022 -- Dal 1° aprile scorso, con l’entrata in vigore del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, che sancisce la fine dello stato di emergenza in Italia, sono cambiate le modalità di accesso a musei, parchi archeologici, mostre e luoghi della cultura. Anche le biblioteche sono quindi interessate da queste positive modifiche.

La rete bibliotecaria del Verbano-Cusio-Ossola è dunque pronta a riaprire a tutti le porte dei propri presidi di cultura: vi si potrà accedere anche senza Green Pass, seppur sempre muniti di mascherina chirurgica.

“Le nostre biblioteche non si sono mai fermate, fatta eccezione per il periodo di lockdown generalizzato – dichiara Andrea Cassina, referente per il Comune di Verbania del Settore Biblioteca, Cultura e Turismo e responsabile del Sistema Bibliotecario del VCO – e in questi mesi così complicati, oltre a continuare ad offrire un ampio ventaglio di servizi online e in presenza, abbiamo potenziato la nostra comunicazione, raccontando, attraverso la nostra pagina Facebook, le mille occasioni che le biblioteche del territorio offrono agli utenti di ogni età. Ora, con l'allentamento pressoché totale delle limitazioni, torniamo ad ospitare, sempre in sicurezza, tutti i nostri utenti.”

Nei prossimi giorni la rete bibliotecaria veicolerà, sempre attraverso la propria pagina Facebook www.facebook.com/bibliotechevco, una nuova campagna informativa dedicata al “dietro le quinte”: dopo aver raccontato nei mesi scorsi i servizi quotidiani e i progetti di questi importanti luoghi di cultura, nelle settimane che verranno la fanpage svelerà i “segreti nascosti” fondamentali per il funzionamento e la vita delle biblioteche.

“Dove sono conservati i libri (gli scaffali su rotaie che popolano i magazzini delle nostre biblioteche sorprendono sempre!), come si scelgono, dove si comprano, come vengono “trattati” i libri prima di essere resi disponibili al pubblico? Ancora, – prosegue Andrea Cassina – come funziona il sistema di scambio di libri fra le biblioteche? Come facciamo a far arrivare nel VCO volumi da ogni parte del mondo? Cercheremo di dare risposta a queste curiosità e a molte altre.”

Il Sistema Bibliotecario del VCO offre un numero importante di servizi, dei quali il prestito di libri è solamente quello più conosciuto. Online o fisicamente presso una delle biblioteche del Verbano, del Cusio o dell'Ossola, gli utenti possono fruire di contenuti editoriali, corsi, film, audiolibri. Non solo, chiunque ha libero accesso – indossando la mascherina chirurgica – per studiare o leggere, sia libri che giornali (in biblioteca si trovano tutti i principali quotidiani nazionali, anche sportivi, oltre ai settimanali locali). (c.s)