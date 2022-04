Nessun Iframes

VCO - 08-04-2022 -- Il Distretto Turistico dei Laghi torna alla Bit, da domani 10 aprile, sino a lunedì 12 aprile le proposte turistiche del territorio saranno a Fieramilanocity per il più importante evento fieristico italiano dedicato al turismo nazionale e internazionale. Circa 70mila le presenze attese.

All’edizione 2022 della BIT, il Distretto sarà presente con un suo desk negli spazi di Regione Piemonte (Pad. 3 - Stand C67-G64-G66).

Previsti incontri con pubblico ed operatori trade dai principali mercati target per la destinazione Lago Maggiore, Lago d’Orta, Lago di Mergozzo e Valli dell’Ossola. L'obiettivo sarà la valorizzazione del turismo legato al tempo libero di qualità, ma anche il rilancio del comparto congressuale e del wedding.

Appuntamento centrale, l'11 aprile (ore 11) - sempre presso lo stand della Regione Piemonte - con la presentazione del Progetto Interreg DESy – Digital Destination Evolution System. Si parlerà della svolta digitale della Regio Insubrica con i 4 Enti promotori (Distretto Turistico dei Laghi, Ticino Turismo, Provincia del VCO e ATL di Novara) che – assieme ai Project Manager di rappresentanza italiana e svizzera – tracceranno un bilancio e anticiperanno alcune delle iniziative che saranno realizzate nel corso del 2022: welcome kit digitali, itinerari sensoriali auditivi e assistenti virtuali.