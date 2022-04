Nessun Iframes

ABETONE- 10-04-2022-- Il campione di sci alpino master, Alberto Corsi, ha conquistato alla "giovanissima" eta' di 89 anni, il secondo posto assoluto nella coppa del mondo di sci categoria master.

Le premiazioni si sono svolte in Toscana, all'Abetone, Un po' rammaricato Corsi per non aver potuto gareggiare per il maltempo nel secongo giorno di gare e nella gara soppressa a Megeve, località dell'alta Savoia, in Francia, dove avrebbe potuto dire la sua e certamente lottare per il gradino piu' alto del podio, conquistato per ben 13 anni.

