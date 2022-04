Nessun Iframes

PIEMONTE - 27-4-2022-- Superano i 350mila i piemontesi che hanno scelto di non aderire alla campagna vaccinale per il Covid. Tuttavia il Piemonte resta in testa alla classifica delle Regioni italiane più grandi per numero di somministrazioni di terze dosi: 2,9 milioni, come risulta dai dati della Fondazione Gimbe aggiornati al 26 aprile.

L’84,4% dei cittadini piemontesi oltre i 5 anni di età ha invece concluso il ciclo primario con monodose o doppia dose (il 96,3% di coloro che hanno aderito, ovvero 3,7 milioni su 4,2 di platea complessiva).

Sono invece oltre 42 mila ad oggi le quarte dosi somministrate alle platee autorizzate a livello nazionale: immunodepressi, over 80, ospiti di Rsa, fragili over 60 con specifiche patologie.

Gli immunizzati naturalmente, cioè le persone che non hanno aderito ma hanno avuto il Covid negli ultimi sei mesi, sono 173.000, tra cui 47.000 tra i 5 e gli 11 anni e 40.000 over50.

I non aderenti sono al momento 358.000, tra i quali 113.000 nella fascia tra 5 e gli 11 anni e 105.000 over50.