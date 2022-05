Nessun Iframes

VILLADOSSOLA - 13-05-2022 -- I giovani fino a 15 anni potranno pescare gratis sabato pomeriggio al Laghetto dei Sogni il cui direttivo, con la collaborazione di Assolaghi Piemonte la Federazione che promuove la pesca come divertimento, ha organizzato “Pesca Giovani 2022”. In caso di cattivo tempo l’appuntamento si svolgerà il 21 maggio. Si potranno pescare gratuitamente fino a un massimo di quattro trote. Un pomeriggio rilassante che permetterà ai ragazzi di conoscere questo particolare passatempo che in alcuni casi è anche una disciplina sportiva.