PIEMONTE - 20-05-2022 -- Gran caldo nel fine settimana: secondo Arpa Piemonte, sulla nostra regione si annuncia uno dei week-end più caldi degli ultimi 30 anni della stagione primaverile. L’espansione di un anticiclone di matrice nord-africana favorisce condizioni di tempo soleggiato e caldo sul Piemonte nel fine settimana, con la quota dello zero termico che supererà i 4000 m. n questo contesto di clima decisamente estivo, se si esclude un po’ di instabilità pomeridiana per temporali a ridosso dei rilievi alpini, saranno le temperature ad essere protagoniste, con i massimi che nei prossimi giorni potranno localmente raggiungere i 33-35°C in pianura.

Se i valori massimi di temperatura attesi sabato e domenica venissero confermati, si potrebbe superare il record per il Piemonte di questo periodo dell’anno, considerato che la temperatura massima registrata dalle centraline di Arpa Piemonte fu di 37.4 °C, il giorno 25 maggio del 2009 a Nizza Monferrato (AL). Si tratterà comunque di una breve parentesi prima di un inizio della prossima settimana con tempo in deciso peggioramento e temperature in calo.