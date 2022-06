Nessun Iframes

DOMODOSSOLA - 02-06-2022-- C’è voluta una breve riunione dei capigruppo e la sospensione delle seduta del consiglio comunale per poco più di dieci minuti per trovare un accordo sulla mozione degli alpini presentato dal gruppo Lega Salvini Piemonte.

Una mozione che, partendo dagli ultimi fatti di cronaca che avevano visto l’associazione nazionale alpini criticata per presunti casi di violenza, uno quello fino ad ora denunciato, durante il raduno nazionale, portava sostegno al Corpo.



La consigliera Elena Gandolfi ha illustrato lo spirito della mozione. “Le molestie e le violenze non devono mai, e in nessun caso, trovare giustificazioni e vanno condannate senza esitazioni. Non si esclude che a Rimini fra la moltitudine confluita vi possa essere stato qualche raro episodio di intolleranza e di molestia, come succede in tante altre manifestazioni pubbliche. Per questi casi è indispensabile intervenire contro i responsabili.

Detto questo, credo sia importante considerare che: all’adunata degli Alpini di Rimini hanno partecipato 400mila persone a fronte di credo una unica denuncia per cat-calling alle autorità. Inoltre, a causa della sospensione della leva nel 2004, oggi difficilmente un alpino ha meno di 38 anni: quindi persone molto più giovani difficilmente sono autentici alpini.

Comunque il tema della mozione - ha detto la consigliera comunale - non era appurare la veridicità di questi intollerabili episodi di molestie, di cui non si conosce l’origine, la mozione parla di dare sostegno al Corpo degli alpini, sempre pronti a correre in nostro soccorso nei momenti difficili, nei terremoti, nelle alluvioni, nei momenti più drammatici dell’emergenza sanitaria del coronavirus”.



Alla fine la mozione è stata votata con la sola astensione del gruppo PD e Dopodomani che chiedevano un accenno di condanna ai fatti di violenza di Rimini mentre il comune ha ribadito come fatto in passato, di dare il massimo sostegno alle manifestazioni locali degli Alpini così come delle altre associazioni d’arma.