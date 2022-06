Nessun Iframes

DOMODOSSOLA- 05-06-2022--La via Briona di Domodossola si è arricchita di un nuovo negozio: sabato sera è avvenuta l'inaugurazione di "Lea Talevi Creazioni", alla presenza di amici, famigliari della titolare, Alessandra Vitale, ma anche del sindaco Lucio Pizzi e di don Vincenzo Barone.

C'è tutto il mondo di Alessandra Vitale, in arte Lea Talevi, in questo negozio, da scoprire. Da bambina apprende l'arte del cucito e dell'uncinetto dalle suore e con gli anni si perfeziona, creando lo stile Lea Talevi.

"Lea Talevi Creazioni, è il marchio creato da mio papà, fin da quando ero bambina, anagrammando il nome da Ale ( ssandra) Vitale a Lea Talevi" spiega. Una passione, la sua, che è cresciuta nel tempo: "Negli anni mi sono interessata alla cultura siciliana, le Madonne, i ricami, la Sardegna, fiori e colori, adoro Frida Khalo, il Messico, il Guatemala.

Ho il papà di origine siciliana, ho sempre bazzicato in Sicilia, mi piacciono l'arte barocca e i decori siciliani e li metto nelle realizzazioni che faccio" prosegue. Ha fatto di questa passione un mestiere aprendo un negozio anni fa a Bologna e poi nel dicembre 2021 un temporary shop in via Briona.

Lo spazio era assai ridotto e data la crescente richiesta e interesse per i suoi prodotti, Alessandra decide di ampliarsi e propone a Mario Borgatta di affittarle uno spazio del suo storico negozio di via Briona. Lui accetta con entusiasmo e così nasce un nuovo spazio delle meraviglie, nel centro domese. Il nuovo negozio è aperto venerdì e sabato perché dal lunedì al giovedì Lea Talevi lavora alle sue creazioni nel laboratorio di casa, così da poter disporre di un costante assortimento. Oltre all'Indiscutibile talento, anche tanta iniziativa imprenditoriale.

Elisa Pozzoli